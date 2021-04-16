Индийский производитель попросил Байдена отменить запрет на экспорт сырья для производства вакцин от COVID-19

Исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла в пятницу призвал американского президента Джо Байдена отменить введенный в США запрет на экспорт сырьевых материалов, необходимых для производства вакцин от коронавируса COVID-19.

"Уважаемый президент США, если мы действительно хотим объединиться в борьбе с этим вирусом, от имени производителей вакцин за пределами США я прошу вас снять эмбарго на экспорт сырья, чтобы можно было активизировать производство вакцин", - написал Пунавалла в своем твиттере.

В начале марта Пунавалла уже обращался к США с просьбой открыть доступ к необходимому сырью.

NDTV напоминает, что запрет США на экспорт сырьевых товаров вступил в силу в феврале.

Как сообщала газета The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена применила Закон об оборонной продукции, который предоставляет "полномочия контролировать распределение продукции" на "краткосрочный период". Это было сделано для того, чтобы обеспечить компании Pfizer доступ к ресурсам, необходимым для увеличения производства их вакцины от COVID-19.

Такое решение последовало после того, как Pfizer, у которой США сделали заказ на несколько сотен миллионов доз вакцины, заявила, что столкнулась с трудностями по выполнению сроков поставок.

Последнее время в Индии увеличивается суточный показатель случаев коронавируса. Так, 15 апреля в стране за сутки выявили свыше 200 тыс. заражений.

Индия занимает второе место по числу заразившихся COVID-19. Число диагностированных случаев COVID-19 в стране с начала пандемии составляет свыше 14 млн, более 174 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 12,5 млн выздоровлений.

В настоящее время в стране одобрили применение трех вакцин - российской "Спутник V", препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.

Как сообщает NDTV, Институт сыворотки надеется сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по производству вакцины "Спутник V".

Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин. Она является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.