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Транспорт и связь 16.04.2021 20:35

Walmart инвестировала в подразделение беспилотников GM в рамках раунда объемом $2,75 млрд

Американский ритейлер Walmart Inc. принял участие в очередном раунде финансирования стартапа Cruise, который принадлежит General Motors Co. и занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.

Как сообщается в пресс-релизе Cruise, общий объем финансирования составил $2,75 млрд, а оценка стоимости стартапа превысила $30 млрд.

В ноябре 2020 года Cruise и Walmart объявили о партнерстве, целью которого является запуск беспилотного сервиса доставки в Аризоне.

"Эти инвестиции позволят нам развивать быструю, недорогую экосистему доставки до двери, которая будет иметь потенциал расширения", - сказал глава американского бизнеса Walmart Джон Фернер.

Эксперимент Walmart по доставке товаров с использованием беспилотников Cruise в Скоттсдейле, штат Аризона, все еще находится на ранней стадии и не был расширен на другие города, пишет Bloomberg.

В последние месяцы развитие самоуправляемых автомобилей ускорилось, отмечает агентство. Власти Калифорнии одобрили больше тестирований на общественных дорогах, а также предоставили американской Nuro первое разрешение на доставку с использованием беспилотных автомобилей.

По итогам предыдущего инвестраунда Cruise привлекла $2 млрд, а инвестором компании стала Microsoft Corp. В 2019 году стоимость компании оценивалась в $19 млрд.

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Тэги: США, WALMART, СТАРТАП, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]