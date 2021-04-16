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Дальнее зарубежье 16.04.2021 19:03

Брюссель наблюдает за поведением РФ в отношении Украины, но санкции не инициирует - чиновник ЕС

Евросоюз будет наблюдать за действиями России близ границ Украины, но пока не рассматривает вопроса о новых санкциях, заявил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы следим и продолжим наблюдать за развитием ситуации. Если государства-члены положат на стол какие-либо предложения, мы их рассмотрим", - сказал собеседник СМИ, комментируя на условиях анонимности повестку дня предстоящего 19 апреля Совета ЕС по иностранным делам, который обсудит ситуацию вокруг Украины.

При этом он уточнил, что внешнеполитическая служба ЕС не планирует сама инициировать дополнительные ограничительные меры.

Говоря о позиции Украины, функционер отметил, что Киев следует в русле "нормандского формата" и других международных договоренностей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]