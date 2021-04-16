Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.04.2021 17:37

Решения о восстановлении добычи в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле - Новак

Решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу.

"Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", - сказал Новак журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что "все параметры есть в соглашении". "То есть те уровни, которые предполагалось достигнуть еще в апреле прошлого года, планируется достичь в течение мая-июня-июля в целом по ОПЕК+", - уточнил вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК+


Похожие новости


Новак: для России было важно нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с из-за сезонных факторов Дюков видит признаки перегрева на нефтяном рынке, долгосрочно держать цены выше $60 будет сложно SOCAR с 15 февраля возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого Новак: надеемся на восстановление спроса в 2021г, и ОПЕК+ сможет решить восстановить добычу с учетом ситуации на рынке Добыча нефти в 2020г снизится на 8%, до 514 млн тонн - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]