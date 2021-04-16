Решения о восстановлении добычи в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле - Новак

Решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу.
"Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", - сказал Новак журналистам в Минске.
Он подчеркнул, что "все параметры есть в соглашении". "То есть те уровни, которые предполагалось достигнуть еще в апреле прошлого года, планируется достичь в течение мая-июня-июля в целом по ОПЕК+", - уточнил вице-премьер.
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