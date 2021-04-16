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ТЭК 16.04.2021 17:38

Традиционная нефтегазовая выставка в Баку перенесена на 2022г

27-ая Международная выставка и конференции «Нефть и Газ Каспия», запланированная на июнь 2021 года в Баку, перенесена на 2022 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» организаторы выставки.

«Проведение 27-й Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия» перенесено на 2022 год. Новые даты мероприятия – 1-3 июня», - подчеркнули в компании "Iteca Caspian", являющейся организатором выставки совместно с компанией ITE Group.

Причина переноса – сохранение ограничений в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщалось, в 2020 году выставка также не состоялась из-за COVID-19. В прошлом году организаторы приняли решение перенести выставку на начало июня 2021 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ВЫСТАВКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]