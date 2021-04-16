Акционеры СК Qala Heyat Sigorta в июне обсудят итоги 2020г

Акционеры азербайджанской компании по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta» 1 июня проведут очередное общее собрание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Очередное собрание акционеров созвано на 1 июня. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность СК за 2020 год ", - отметили в компании.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 13 млн 41,6 тыс. манатов.

А.Мамедов