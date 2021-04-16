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Финансы 16.04.2021 17:36

Акционеры СК Qala Heyat Sigorta в июне обсудят итоги 2020г

Акционеры азербайджанской компании по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta» 1 июня проведут очередное общее собрание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Очередное собрание акционеров созвано на 1 июня. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность СК за 2020 год ", - отметили в компании.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 13 млн 41,6 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СК, АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]