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Туризм 16.04.2021 21:32

Греция с 14 мая отменит квоты и откроет границы для россиян - министр туризма

Греция с 14 мая отменяет квоты для российских туристов и будет пускать их с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации без соблюдения карантина, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" министр туризма республики Харис Теохарис.

"В рамках моего визита в Россию мне предоставилась возможность рассказать о том, что с 14 мая Греция будет открыта для российских туристов в числе небольшого числа стран. Условия для въезда: туристам нужно будет предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда", - сказал он на официальной встрече с руководством Русского географического общества в рамках Года истории Россия - Греция в 2021 году.

Как отметил Теохарис, Греция признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому проблем с въездом в Грецию по COVID-сертификатам не будет. Карантин соблюдать не нужно.

"С этой же даты Греция отменяет все ограничения на перемещения, поэтому туристы могут свободно путешествовать по стране", - пояснил он.

В свою очередь, посол Греции в РФ Екатерини Нассика сообщила, что процедура выдачи виз в Грецию не изменилась: туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу.

"Мы рекомендуем тем туристам, которые получают шенгенские визы в Грецию, чтобы они посещали именно эту страну. Мы понимаем, что в нынешних условиях существуют разные санитарные протоколы в разных странах. Греция выдает визы в обычном порядке, просто мы рекомендуем проявлять ответственность при посещении конкретных стран", - подчеркнула она.

Нассика также добавила, что за время пандемии коронавируса Греция ни разу не приостанавливала выдачу виз.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]