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Регион 16.04.2021 17:54

Эрдоган поддержал главу МИД Турции, который "поставил на место" своего коллегу из Греции

Президент Турции Реджеп Эрдоган вступился за своего министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который накануне резко отреагировал на высказывание в Анкаре своего греческого коллеги Никоса Дендиаса, сообщают турецкие СМИ.

"Наш министр иностранных дел поставил его (главу МИД Греции - ИФ) на место в ответ на его поведение и отношение", - сказал Эрдоган.

По его словам, Чавушоглу "не мог промолчать" в этой ситуации.

Накануне глава Чавушоглу и Дендиас провели переговоры в Анкаре, которые завершились резкими высказываниями в адрес друг друга.

В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений. Однако вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.

"К сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны... Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал Чавушоглу.

Исторически между Турцией и Грецией сложились сложные враждебные отношения. Между странами неоднократно возникали разногласия по ряду вопросов, в том числе миграционному. Кроме того, в прошлом году одобрение в отношениях произошло из-за ситуации в восточном Средиземноморье, где Анкара ведет геологоразведочную деятельность.

Визит главы МИД Греции в Анкару состоялась после того, как ранее в Стамбуле и Анкаре прошли встречи между турецкими и греческими дипломатами с целью выстраивания доверия между историческими региональными соперниками, отмечает агентство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРЕЦИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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