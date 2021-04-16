Президент Турции Реджеп Эрдоган вступился за своего министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который накануне резко отреагировал на высказывание в Анкаре своего греческого коллеги Никоса Дендиаса, сообщают турецкие СМИ.
"Наш министр иностранных дел поставил его (главу МИД Греции - ИФ) на место в ответ на его поведение и отношение", - сказал Эрдоган.
По его словам, Чавушоглу "не мог промолчать" в этой ситуации.
Накануне глава Чавушоглу и Дендиас провели переговоры в Анкаре, которые завершились резкими высказываниями в адрес друг друга.
В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений. Однако вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.
"К сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны... Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал Чавушоглу.
Исторически между Турцией и Грецией сложились сложные враждебные отношения. Между странами неоднократно возникали разногласия по ряду вопросов, в том числе миграционному. Кроме того, в прошлом году одобрение в отношениях произошло из-за ситуации в восточном Средиземноморье, где Анкара ведет геологоразведочную деятельность.
Визит главы МИД Греции в Анкару состоялась после того, как ранее в Стамбуле и Анкаре прошли встречи между турецкими и греческими дипломатами с целью выстраивания доверия между историческими региональными соперниками, отмечает агентство.
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Военнослужащий, подорвавшийся на мине в Суговушане, скончался - Минобороны
Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном
Нефть перешла к снижению, но завершает неделю в "плюсе", Brent - $66,69 за баррель
Новак: дорожная карта с Белоруссией по нефтепродуктам готова, по газу - в стадии доработки
ЕС может не закупить в 2022 году вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 32 человека скончались
Благоустройство поселка Пиршаги положительно отразится на занятости населения и развитии туризма
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам