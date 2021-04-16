Президент Турции Реджеп Эрдоган вступился за своего министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который накануне резко отреагировал на высказывание в Анкаре своего греческого коллеги Никоса Дендиаса, сообщают турецкие СМИ.

"Наш министр иностранных дел поставил его (главу МИД Греции - ИФ) на место в ответ на его поведение и отношение", - сказал Эрдоган.

По его словам, Чавушоглу "не мог промолчать" в этой ситуации.

Накануне глава Чавушоглу и Дендиас провели переговоры в Анкаре, которые завершились резкими высказываниями в адрес друг друга.

В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений. Однако вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.

"К сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны... Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал Чавушоглу.

Исторически между Турцией и Грецией сложились сложные враждебные отношения. Между странами неоднократно возникали разногласия по ряду вопросов, в том числе миграционному. Кроме того, в прошлом году одобрение в отношениях произошло из-за ситуации в восточном Средиземноморье, где Анкара ведет геологоразведочную деятельность.

Визит главы МИД Греции в Анкару состоялась после того, как ранее в Стамбуле и Анкаре прошли встречи между турецкими и греческими дипломатами с целью выстраивания доверия между историческими региональными соперниками, отмечает агентство.