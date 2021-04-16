Акционеры Bank BTB в конце мая соберутся на общее собрание

Акционеры «Bank BTB» 31 мая проведут годовое общее собрание, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Годовое общее собрание акционеров Bank BTB пройдет 31 мая 2021 года в 11:00 в головном офисе банка», - отметили в Bank BTB.

При этом в банке не раскрыли повестку собрания.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А. Мамедов