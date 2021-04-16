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Финансы 16.04.2021 17:56

Акционеры Bank BTB в конце мая соберутся на общее собрание

Акционеры «Bank BTB» 31 мая проведут годовое общее собрание, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Годовое общее собрание акционеров Bank BTB пройдет 31 мая 2021 года в 11:00 в головном офисе банка», - отметили в Bank BTB.

При этом в банке не раскрыли повестку собрания.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А. Мамедов

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Тэги: BTB, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]