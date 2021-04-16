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ТЭК 16.04.2021 18:00

Новак: дорожная карта с Белоруссией по нефтепродуктам готова, по газу - в стадии доработки

Москва и Минск завершили согласование "дорожной карты" по интеграции в сфере нефтепродуктов, продолжается доработка "дорожной карты" в газовой сфере, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак.

"Дорожная карта" по нефтепродуктам готова к подписанию, сейчас продолжается подготовка "дорожной карты" в газовой сфере", - сказал Новак журналистам в Минске.

Он напомнил, что "дорожная карта" по электроэнергетике уже подписана.

Как сообщалось, осенью 2019 года премьер-министры Белоруссии и России (тогда эти посты занимали Сергей Румас и Дмитрий Медведев) согласовали проект программы действий по углублению интеграции и 31 "дорожную карту", которые описывали практические действия двух стран. Ожидалось, что в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства, пакет "дорожных карт" подпишут президенты двух стран. Однако в конце декабря разразился очередной двусторонний нефтяной кризис, который привел к отсутствию поставок российской нефти в Белоруссии в течение первого квартала 2020 года.

Идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства предложил Медведев в конце 2018 года в ответ на инициативу Румаса о компенсации белорусской стороне издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Белорусские власти подчеркивали, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из РФ и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах.

В настоящее время белорусские и российские профильные ведомства ведут переговоры по углублению интеграции. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, к 1 января 2022 года страны должны успеть принять межправительственные соглашения, которые предусмотрены "дорожными картами". "Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден", - отмечал посол.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]