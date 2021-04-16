Россия имеет право закрывать прибрежные районы Черного моря для прохода иностранных кораблей - адмирал

Россия имеет право закрывать участки Черного моря вблизи своей территории для прохода иностранных военных кораблей и гражданских судов и не нарушает при этом международных норм, сообщил "Интерфаксу" в пятницу бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов.
"Мы имеем на это полное право и ничего не нарушаем", - заявил он.
Он сказал, что районы Черного моря могут закрываться на время военных учений - ракетных и артиллерийских стрельб, а также каких-то технических работ в акватории.
"Это может быть и предупредительной мерой, чтобы иностранные военные корабли не приближались к территориальному морю России - не подходите к нам близко", - заявил Комоедов.
В еженедельном бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорится, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.
15 апреля в МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение.
"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - говорится в заявлении МИД Украины.
Служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины 15 апреля заявила, что российские катера в ночь на четверг пытались воспрепятствовать действиям лодочной группы ВМС Украины, которая несла боевое дежурство в Азовском море.
14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб.
"В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
В составе отряда оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и тральщик "Иван Голубец".
"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачётные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - отмечается в сообщении ЧФ.
Ранее Южный военный округ сообщил, что 15 кораблей Каспийской флотилии совершают переход в Черное море на учения. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.
13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ.
США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.
Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
15 апреля стало известно, что США передумали направлять в Черное море два ракетных эсминца. Ранее в Анкаре заявляли, что корабли ВМС США придут в Черное море 14 и 15 апреля, пробудут там до начала мая.
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