Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает MarketWatch.
Центробанк назвал ряд причин для такого шага, включая отсутствие "механизмов надзора" и "регулирования со стороны центрального органа" для криптоактивов. В сообщении также говорилось, что курс криптовалют чрезмерно волатилен, а цифровые кошельки могут быть украдены или использованы незаконно при том, что транзакции с криптовалютами являются безотзывными.
"Поставщики платежных услуг не могут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг, и не могут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщается в постановлении турецкого ЦБ.
Банк заявил, что такое решение было принято на фоне расширения использования криптоактивов для совершения платежей.
Курс биткойна по данным на 17:21 мск составлял $60,911 тыс., что на 3,9% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее на этой неделе его цена обновила рекорд, превысив отметку в $64 тыс.
Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) упал на 4,8%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%, по данным биржи Kraken.
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