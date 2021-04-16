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Финансы 16.04.2021 22:29

Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает MarketWatch.

Центробанк назвал ряд причин для такого шага, включая отсутствие "механизмов надзора" и "регулирования со стороны центрального органа" для криптоактивов. В сообщении также говорилось, что курс криптовалют чрезмерно волатилен, а цифровые кошельки могут быть украдены или использованы незаконно при том, что транзакции с криптовалютами являются безотзывными.

"Поставщики платежных услуг не могут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг, и не могут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщается в постановлении турецкого ЦБ.

Банк заявил, что такое решение было принято на фоне расширения использования криптоактивов для совершения платежей.

Курс биткойна по данным на 17:21 мск составлял $60,911 тыс., что на 3,9% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее на этой неделе его цена обновила рекорд, превысив отметку в $64 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) упал на 4,8%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%, по данным биржи Kraken.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, БИТКОЙН, ПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]