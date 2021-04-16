В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 32 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 136 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 296,374 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 317 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 077.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 260,193 тыс. человек (+2 251 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 104 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 478 тестов на коронавирус (накануне 14 207 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 82,157 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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