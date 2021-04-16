Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.04.2021 19:17

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 32 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 136 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 296,374 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 317 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 077.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 260,193 тыс. человек (+2 251 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 104 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 478 тестов на коронавирус (накануне 14 207 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 82,157 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, 36 человек скончались Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 4 тыс. человек В Азербайджане двукратный суточный рост случаев COVID-19, 34 человека скончались В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 29 человек скончались В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 36 человек скончались В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]