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Дальнее зарубежье 16.04.2021 22:03

Китай повысит размер базовой пенсии на 4,5% в 2021 году

Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 4,5%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Таким образом, китайское правительство повышает размер пенсионных выплат по старости уже 17 лет подряд, отмечает агентство "Синьхуа".

Увеличение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и госучреждений.

В 2020 году увеличение пенсий составило 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ПЕНСИИ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]