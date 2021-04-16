Китай повысит размер базовой пенсии на 4,5% в 2021 году

Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 4,5%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Таким образом, китайское правительство повышает размер пенсионных выплат по старости уже 17 лет подряд, отмечает агентство "Синьхуа".

Увеличение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и госучреждений.

В 2020 году увеличение пенсий составило 5%.