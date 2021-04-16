Зеленский назвал своевременной готовящуюся встречу Байдена с Путиным: когда большие государства не разговаривают, страдают другие

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что готовящаяся встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным поможет решить "ряд вопросов", поскольку "когда большие государства не разговаривают, страдают другие".
"Я считаю, что это (желание Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны - ИФ) правильно. Это очень вовремя, очень важно. Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - заявил Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.
В то же время он предположил, что если лидеры США и РФ во время встречи будут поднимать вопрос Украины, что вполне может быть актуальным, то обсуждение не будет "таким предметным и правильным".
"Он (вопрос Украины) не будет предметным, не будет правильным. И это еще раз будет показывать, что большие страны по размерам, им кажется, что все вокруг их. Но мне кажется, что мир намного больше", - сказал президент Украины.
13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, "чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия". 16 апреля Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе. "Я предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он, выступая в Белом доме.
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