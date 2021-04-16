Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2021 23:25

Зеленский назвал своевременной готовящуюся встречу Байдена с Путиным: когда большие государства не разговаривают, страдают другие

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что готовящаяся встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным поможет решить "ряд вопросов", поскольку "когда большие государства не разговаривают, страдают другие".

"Я считаю, что это (желание Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны - ИФ) правильно. Это очень вовремя, очень важно. Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - заявил Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.

В то же время он предположил, что если лидеры США и РФ во время встречи будут поднимать вопрос Украины, что вполне может быть актуальным, то обсуждение не будет "таким предметным и правильным".

"Он (вопрос Украины) не будет предметным, не будет правильным. И это еще раз будет показывать, что большие страны по размерам, им кажется, что все вокруг их. Но мне кажется, что мир намного больше", - сказал президент Украины.

13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, "чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия". 16 апреля Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе. "Я предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он, выступая в Белом доме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


США готовы помогать Украине защищаться от угроз - глава Пентагона Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины - Госдеп США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины -Пентагон США желают разобраться в ситуации на границе Украины и РФ - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]