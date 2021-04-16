Курц пообещал в мае снять многие ограничения из-за COVID-19 в Австрии в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что значительная часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет снята в мае, сообщают европейские СМИ.

По его словам, в следующем месяце будут ослаблены ограничения в сфере культуры, спорта и туризма.

"Мы уже близки к завершению борьбы с пандемией. Свобода уже близко", - сказал Курц в пятницу.

Однако он не стал уточнять, о каких именно послаблениях может идти речь, но указал, что снятие ограничений будет сразу по всей стране.

С февраля в Австрии сняли первую часть ограничений, в частности, заработали школы, магазины и парикмахерские.

В Австрии за время пандемии выявили почти 590 тыс. случаев заражения COVID-19, около 10 тыс. из них имели летальный исход.