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Дальнее зарубежье 16.04.2021 21:47

Курц пообещал в мае снять многие ограничения из-за COVID-19 в Австрии в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что значительная часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет снята в мае, сообщают европейские СМИ.

По его словам, в следующем месяце будут ослаблены ограничения в сфере культуры, спорта и туризма.

"Мы уже близки к завершению борьбы с пандемией. Свобода уже близко", - сказал Курц в пятницу.

Однако он не стал уточнять, о каких именно послаблениях может идти речь, но указал, что снятие ограничений будет сразу по всей стране.

С февраля в Австрии сняли первую часть ограничений, в частности, заработали школы, магазины и парикмахерские.

В Австрии за время пандемии выявили почти 590 тыс. случаев заражения COVID-19, около 10 тыс. из них имели летальный исход.

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Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]