Курц пообещал в мае снять многие ограничения из-за COVID-19 в Австрии в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что значительная часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет снята в мае, сообщают европейские СМИ.
По его словам, в следующем месяце будут ослаблены ограничения в сфере культуры, спорта и туризма.
"Мы уже близки к завершению борьбы с пандемией. Свобода уже близко", - сказал Курц в пятницу.
Однако он не стал уточнять, о каких именно послаблениях может идти речь, но указал, что снятие ограничений будет сразу по всей стране.
С февраля в Австрии сняли первую часть ограничений, в частности, заработали школы, магазины и парикмахерские.
В Австрии за время пандемии выявили почти 590 тыс. случаев заражения COVID-19, около 10 тыс. из них имели летальный исход.
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