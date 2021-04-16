МИД Азербайджана выразило протест ЕС

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас в пятницу был приглашен в МИД страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Во время встречи послу был передан протест в связи со встречей спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара с так называемым «министром иностранных дел НКР» Давидом Бабаяном в рамках визита Клаара в Армению», - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе беседы было подчеркнуто, что Клаар не должен предпринимать шаги, которые не учитывают новые реалии в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания другой стороне.
«До сведения посла было доведено, что такие действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подорвали доверие к нему азербайджанской стороны», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
А. Мамедов
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