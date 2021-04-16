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Внешняя политика 16.04.2021 20:36

МИД Азербайджана выразило протест ЕС

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас в пятницу был приглашен в МИД страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Во время встречи послу был передан протест в связи со встречей спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара с так называемым «министром иностранных дел НКР» Давидом Бабаяном в рамках визита Клаара в Армению», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе беседы было подчеркнуто, что Клаар не должен предпринимать шаги, которые не учитывают новые реалии в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания другой стороне.

«До сведения посла было доведено, что такие действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подорвали доверие к нему азербайджанской стороны», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ЕС, ПОСОЛ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]