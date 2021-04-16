Лавров пообещал зеркальный ответ на высылку 10 российских дипломатов из США

Москва зеркально ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы напомнили, что десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим десяти дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.