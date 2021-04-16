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Дальнее зарубежье 16.04.2021 22:55

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска, сообщает пресс-служба Меркель.

"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

Меркель и Макрон вновь выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также указали на необходимость выполнения Минских договоренностей.

В заявлении также говорится, что Париж и Берлин "продолжат свои усилия по работе в "нормандском формате".

В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]