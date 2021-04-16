Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска, сообщает пресс-служба Меркель.
"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.
Меркель и Макрон вновь выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также указали на необходимость выполнения Минских договоренностей.
В заявлении также говорится, что Париж и Берлин "продолжат свои усилия по работе в "нормандском формате".
В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями
МИД Азербайджана выразило протест ЕС
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют
"ЛУКОЙЛ-Пермь" намерен построить новые энергоцентры для развития собственной электрогенерации
Walmart инвестировала в подразделение беспилотников GM в рамках раунда объемом $2,75 млрд
Греция с 14 мая отменит квоты и откроет границы для россиян - министр туризма
ЕС может не закупить в 2022 году вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 32 человека скончались
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам