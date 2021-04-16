Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска, сообщает пресс-служба Меркель.

"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

Меркель и Макрон вновь выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также указали на необходимость выполнения Минских договоренностей.

В заявлении также говорится, что Париж и Берлин "продолжат свои усилия по работе в "нормандском формате".

В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.