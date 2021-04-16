Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями

Армянская сторона в пятницу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.

В список включены имена еще 194 военных.

Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 16 апреля, составляет 3030.