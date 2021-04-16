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Карабахский конфликт 16.04.2021 22:40

Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями

Армянская сторона в пятницу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.

В список включены имена еще 194 военных.

Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 16 апреля, составляет 3030.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]