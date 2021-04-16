Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями

Армянская сторона в пятницу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.
В список включены имена еще 194 военных.
Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 16 апреля, составляет 3030.
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