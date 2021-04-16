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Регион 16.04.2021 22:44

В российский "черный список" включили восемь американских чиновников и деятелей - МИД РФ

РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса, заявили в пятницу в МИД России.

Как следует из списка, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, в список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщили на Смоленской площади, включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.

"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЧИНОВНИКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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