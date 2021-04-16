РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса, заявили в пятницу в МИД России.
Как следует из списка, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, в список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Как ранее сообщили на Смоленской площади, включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.
"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в МИД РФ.
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