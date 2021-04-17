Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Накрывшая Францию третья волна пандемии коронавируса COVID-19 еще не скоро завершится, заявил в пятницу премьер-министр Франции Жан-Кастекс.
"Третья волна еще далека от завершения, хотя, если смотреть по ситуации с заболеваемостью, некоторые показатели улучшаются", - сказал Кастекс, слова которого приводит французское телевидение.
Он указал, что по-прежнему есть "расхождение" в ситуациях с заболеваемостью, которая идет на спад, и с растущим числом госпитализаций.
В настоящее время на всей территории Франции действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить очередную волну коронавирусной инфекции. В частности, жителям Франции запрещено переезжать из одного региона в другой.
За время пандемии во Франции выявили свыше 5,1 млн случаев COVID-19, около 100 тыс. человек скончались впоследствии заражения коронавирусом.
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