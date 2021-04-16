Послам России и США сейчас объективно необходимо находиться в своих столицах для анализа и консультаций - МИД РФ

На нынешнем этапе российско-американских отношений послам обеих стран целесообразнее находится в своих столицах для анализа сложившейся ситуации, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства в связи с объявленными накануне американскими санкциями против России.
Посол РФ в США Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Со своей стороны, посол США в Москве Джон Салливан впоследствии, отвечая на вопрос, не планирует ли он последовать примеру своего российского коллеги, сообщал журналистам, что "не планирует никаких путешествий и ожидает, что в течение ближайшего времени будет" в России. Кроме того, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у него контакты с прибывшим в Москву российским дипломатом, Салливан говорил, что "был бы рад пообщаться со своим другом послом Антоновым".
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