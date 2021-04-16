Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.04.2021 23:00

Послам России и США сейчас объективно необходимо находиться в своих столицах для анализа и консультаций - МИД РФ

На нынешнем этапе российско-американских отношений послам обеих стран целесообразнее находится в своих столицах для анализа сложившейся ситуации, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства в связи с объявленными накануне американскими санкциями против России.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Со своей стороны, посол США в Москве Джон Салливан впоследствии, отвечая на вопрос, не планирует ли он последовать примеру своего российского коллеги, сообщал журналистам, что "не планирует никаких путешествий и ожидает, что в течение ближайшего времени будет" в России. Кроме того, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у него контакты с прибывшим в Москву российским дипломатом, Салливан говорил, что "был бы рад пообщаться со своим другом послом Антоновым".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ПОСЛЫ, АНАЛИЗ


Похожие новости


В российский "черный список" включили восемь американских чиновников и деятелей - МИД РФ Байден заявил, что предложил встретиться с Путиным летом в Европе, работа над саммитом США-РФ ведётся Настало время для деэскалации в отношениях с РФ - Байден Байден заявляет, что мог ввести более жёсткие санкции против РФ, но не стал Байден заявил о готовности ввести ещё санкции против РФ, если это потребуется В МИД РФ назвали реакцию стран НАТО на санкции США против России признаком "порочной блоковой дисциплины"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]