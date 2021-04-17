Италия ослабляет коронавирусные ограничения, в конце апреля откроются школы и рестораны

Правительство Италии приняло решение об ослаблении с 26 апреля ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишут в пятницу западные СМИ.
"Мы будем отдавать предпочтение досугу на открытом воздухе", - заявил премьер-министр страны Марио Драги, объявляя об открытии террас баров и ресторанов.
По словам Драги, правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.
"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - добавил он.
Премьер заявил об открытии школ для всех учащихся в регионах, относящихся к "желтой" и "оранжевой" зонам, в то время как в так называемых "красных" зонах некоторые занятия останутся в онлайн-формате.
Со своей стороны министр здравоохранения Роберто Сперанца объявил, что на 15 мая запланировано возобновление работы бассейнов, а 1 июня - спортивных залов.
Ослабить ограничение позволит улучшение статистики по заболеваемости COVID-19, а также распространение кампании по вакцинации населения.
С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения. Более 116 тыс. человек умерли от последствий заражения COVID-19, 3,2 млн полностью выздоровели.
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