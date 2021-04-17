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Дальнее зарубежье 17.04.2021 03:25

Италия ослабляет коронавирусные ограничения, в конце апреля откроются школы и рестораны

Правительство Италии приняло решение об ослаблении с 26 апреля ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишут в пятницу западные СМИ.

"Мы будем отдавать предпочтение досугу на открытом воздухе", - заявил премьер-министр страны Марио Драги, объявляя об открытии террас баров и ресторанов.

По словам Драги, правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - добавил он.

Премьер заявил об открытии школ для всех учащихся в регионах, относящихся к "желтой" и "оранжевой" зонам, в то время как в так называемых "красных" зонах некоторые занятия останутся в онлайн-формате.

Со своей стороны министр здравоохранения Роберто Сперанца объявил, что на 15 мая запланировано возобновление работы бассейнов, а 1 июня - спортивных залов.

Ослабить ограничение позволит улучшение статистики по заболеваемости COVID-19, а также распространение кампании по вакцинации населения.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения. Более 116 тыс. человек умерли от последствий заражения COVID-19, 3,2 млн полностью выздоровели.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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