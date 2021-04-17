Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 40% в I квартале

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале подскочили на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 302,47 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
При этом показатель на 24,8% превысил допандемийный уровень, то есть объем за январь-март 2019 года.
В долларовом выражении FDI увеличились в первом квартале на 43,8% относительно того же периода прошлого года - до $44,86 млрд.
Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 51,5% и достиг 237,79 млрд юаней.
Приток инвестиций из стран вдоль "Пояса и пути" повысился на 58,2%, из Европейского союза - на 7,5%, из государств АСЕАН - на 60%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".
Количество новых компаний с иностранным участием, созданных в первом квартале, выросло на 47,8% и достигло 10,263 тыс.
По итогам 2020 года Китай привлек ПИИ на рекордную сумму 999,98 млрд юаней, что на 6,2% превысило показатель за предыдущий год.
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