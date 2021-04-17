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Дальнее зарубежье 17.04.2021 02:20

Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 40% в I квартале

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале подскочили на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 302,47 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом показатель на 24,8% превысил допандемийный уровень, то есть объем за январь-март 2019 года.

В долларовом выражении FDI увеличились в первом квартале на 43,8% относительно того же периода прошлого года - до $44,86 млрд.

Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 51,5% и достиг 237,79 млрд юаней.

Приток инвестиций из стран вдоль "Пояса и пути" повысился на 58,2%, из Европейского союза - на 7,5%, из государств АСЕАН - на 60%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Количество новых компаний с иностранным участием, созданных в первом квартале, выросло на 47,8% и достигло 10,263 тыс.

По итогам 2020 года Китай привлек ПИИ на рекордную сумму 999,98 млрд юаней, что на 6,2% превысило показатель за предыдущий год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]