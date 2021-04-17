В Турции за сутки зафиксировано более 63 тыс. случаев заражения COVID-19

В Турции за прошедшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 63 тыс. человек, 289 пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Общее число летальных исходов в Турции, связанных с заражением COVID-19, достигло 35 тыс., а число заражений приближается к 4,2 млн. Многие люди заражены так называемым "британским" штаммом COVID-19, отмечают в турецком минздраве.

В стране также продолжается кампания по вакцинации. Согласно статистике министерства, с 14 января прививку как минимум одной дозой вакцины сделали более 19,9 млн жителей Турции.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточил на этой неделе ограничительные меры, которые продлятся в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан. Турецкий лидер подчеркнул, что меры могут стать еще более серьезными, если рост заражений не будет замедляться.

Комендантский час в будние дни теперь длится с 19:00 до 5:00. В стране запрещены внутренние поездки, за исключением чрезвычайных случаев. В выходные дни комендантский час будет действовать в городах, относящихся к повышенному уровню риска.

Учащиеся вновь переходят в онлайн-режим.

Кафе и рестораны будут работать только навынос, а свадебные залы, спортивные центры и игровые центры не откроются до конца Рамадана.