В Турции за сутки зафиксировано более 63 тыс. случаев заражения COVID-19

В Турции за прошедшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 63 тыс. человек, 289 пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Общее число летальных исходов в Турции, связанных с заражением COVID-19, достигло 35 тыс., а число заражений приближается к 4,2 млн. Многие люди заражены так называемым "британским" штаммом COVID-19, отмечают в турецком минздраве.
В стране также продолжается кампания по вакцинации. Согласно статистике министерства, с 14 января прививку как минимум одной дозой вакцины сделали более 19,9 млн жителей Турции.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточил на этой неделе ограничительные меры, которые продлятся в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан. Турецкий лидер подчеркнул, что меры могут стать еще более серьезными, если рост заражений не будет замедляться.
Комендантский час в будние дни теперь длится с 19:00 до 5:00. В стране запрещены внутренние поездки, за исключением чрезвычайных случаев. В выходные дни комендантский час будет действовать в городах, относящихся к повышенному уровню риска.
Учащиеся вновь переходят в онлайн-режим.
Кафе и рестораны будут работать только навынос, а свадебные залы, спортивные центры и игровые центры не откроются до конца Рамадана.
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