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Дальнее зарубежье 16.04.2021 23:07

Рауль Кастро объявил, что уходит с поста руководителя Компартии Кубы, в стране завершается "эра Кастро"

Известный кубинский политический и государственный деятель Рауль Кастро сообщил, что уходит с поста Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, сообщают латиноамериканские СМИ.

По их данным, Кастро в ходе выступления пояснил, что оставит управление партией более молодому поколению. В сообщениях отмечается, что Кастро, видимо, окончательно сложит с себя полномочия руководителя Компартии Кубы уже на этих выходных.

Таким образом, впервые за 60 лет представители династии Кастро не будут занимать руководящие посты в партии.

Старший брат Рауля Кастро, известный кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016 году, переизбран на второй срок.

Восьмой съезд партии продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Кастро, перейдет его преемнику. Ожидается, что им станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель.

По мнению наблюдателей, Кастро, тем не менее, даже после ухода со своего поста, сохранит немалое влияние на кубинскую политическую элиту.

Рауль Кастро в 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.

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Тэги: КУБА, КАСТРО, ОТСТАВКА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]