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Дальнее зарубежье 17.04.2021 01:45

Пентагон не исключает отправку дополнительных сил в Афганистан, чтобы помочь провести полный вывод войск

Американское военное командование может решить на время направить дополнительные силы в Афганистан, чтобы более эффективно провести операцию по выводу оттуда всего контингента, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Не исключено, что нам потребуются дополнительные возможности для проведения безопасного вывода сил", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон пойти на временное увеличение контингента.

Кирби пояснил, что США могут понадобиться дополнительные силы для обеспечения безопасности в период, предшествующий выводу контингента, а также для решения задач в инженерной и логистической сферах.

Представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время США занимаются планированием операции по выводу контингента, и потому до конца не ясно, как именно она будет проводиться, а также какие дополнительные возможности потребуются военным.

Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]