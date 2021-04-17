Пентагон не исключает отправку дополнительных сил в Афганистан, чтобы помочь провести полный вывод войск

Американское военное командование может решить на время направить дополнительные силы в Афганистан, чтобы более эффективно провести операцию по выводу оттуда всего контингента, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.
"Не исключено, что нам потребуются дополнительные возможности для проведения безопасного вывода сил", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон пойти на временное увеличение контингента.
Кирби пояснил, что США могут понадобиться дополнительные силы для обеспечения безопасности в период, предшествующий выводу контингента, а также для решения задач в инженерной и логистической сферах.
Представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время США занимаются планированием операции по выводу контингента, и потому до конца не ясно, как именно она будет проводиться, а также какие дополнительные возможности потребуются военным.
Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.
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