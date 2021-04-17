Супруга Пескова по-прежнему имеет наибольший доход среди жен сотрудников кремлевской администрации

Доход супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки сократился на 23 млн рублей, но она все равно сохранила статус самой состоятельной "кремлевской" жены.
Навка уже не первый год удерживает лидерство среди самых состоятельных жен сотрудников администрации президента.
Ее доход за 2020 год составил 212 млн 878 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ и членов их семей за 2020 год опубликованы на сайте Кремля.
При этом годом ранее Навка задекларировала 235 млн 922 тыс. рублей.
В собственности у Навки по-прежнему находятся два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и одно машино-место в России. Как и в декларации за 2019 год, у нее по-прежнему два автомобиля премиум-класса, а также мотовездеход.
Второе место по доходам среди жен чиновников Кремля в этот раз заняла супруга помощника президента РФ Владимира Мединского, ее доход в 2020 году составил 47 млн 926 тыс. рублей. Ее состояние также уменьшилось по сравнению с 2019 годом, за который она задекларировала 53 млн рублей.
На третьем месте супруга специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Ее доход составил 30 млн рублей.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями
МИД Азербайджана выразило протест ЕС
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Байден расстроен обогащением урана до 60% в Иране, но рад продолжению переговоров в Вене
Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют
"ЛУКОЙЛ-Пермь" намерен построить новые энергоцентры для развития собственной электрогенерации
Греция с 14 мая отменит квоты и откроет границы для россиян - министр туризма
ЕС может не закупить в 2022 году вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 32 человека скончались
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам