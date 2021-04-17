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Супруга Пескова по-прежнему имеет наибольший доход среди жен сотрудников кремлевской администрации

Доход супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки сократился на 23 млн рублей, но она все равно сохранила статус самой состоятельной "кремлевской" жены.

Навка уже не первый год удерживает лидерство среди самых состоятельных жен сотрудников администрации президента.

Ее доход за 2020 год составил 212 млн 878 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ и членов их семей за 2020 год опубликованы на сайте Кремля.

При этом годом ранее Навка задекларировала 235 млн 922 тыс. рублей.

В собственности у Навки по-прежнему находятся два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и одно машино-место в России. Как и в декларации за 2019 год, у нее по-прежнему два автомобиля премиум-класса, а также мотовездеход.

Второе место по доходам среди жен чиновников Кремля в этот раз заняла супруга помощника президента РФ Владимира Мединского, ее доход в 2020 году составил 47 млн 926 тыс. рублей. Ее состояние также уменьшилось по сравнению с 2019 годом, за который она задекларировала 53 млн рублей.

На третьем месте супруга специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Ее доход составил 30 млн рублей.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЖЕНЫ, ДОХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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