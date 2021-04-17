Байден расстроен обогащением урана до 60% в Иране, но рад продолжению переговоров в Вене

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Ирана обогащать уран до уровня в 60%.
"Такой шаг не способствует решению проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Вместе с тем, Байден выразил удовлетворение тем, что Иран, тем не менее, продолжает в Вене переговоры по возвращению в соглашение по атому.
"Переговоры ещё идут. Пока рано делать выводы", - добавил он.
В пятницу Иран объявил, что впервые сумел довести обогащение урана до уровня в 60%. На такой шаг страна пошла после диверсии, направленной на иранский ядерный объект в Натанзе. Предполагается, что диверсия была организована Израилем.
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