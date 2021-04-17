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ТЭК 17.04.2021 09:05

Байден расстроен обогащением урана до 60% в Иране, но рад продолжению переговоров в Вене

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Ирана обогащать уран до уровня в 60%.

"Такой шаг не способствует решению проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Вместе с тем, Байден выразил удовлетворение тем, что Иран, тем не менее, продолжает в Вене переговоры по возвращению в соглашение по атому.

"Переговоры ещё идут. Пока рано делать выводы", - добавил он.

В пятницу Иран объявил, что впервые сумел довести обогащение урана до уровня в 60%. На такой шаг страна пошла после диверсии, направленной на иранский ядерный объект в Натанзе. Предполагается, что диверсия была организована Израилем.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]