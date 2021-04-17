В РФ вновь более 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 9,3 тыс. случаев, и это самое высокое значение с начала месяца, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 321 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 152 (12,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В субботу, впервые с начала апреля, число новых случаев коронавируса в РФ превысило 9,3 тыс., до этого оно не поднималось выше 9,1 тыс., а всю текущую неделю держалось в значениях более 8 тыс. за сутки.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 8 тыс. 832 человека, от коронавируса умерли 398 пациентов.

Наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы в Москве - 2 тыс. 822 новых случая, и это самое высокое значение с конца января, 58 скончавшихся и 1 тыс. 638 выздоровевших.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области, Республике Алтай и в Тыве - по три случая, по одному - в Еврейской АО и в Чукотском АО. Ни одного заболевшего в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 105 тыс. 193 умерших и 4 млн 319 тыс. 389 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 701 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 241 - в Ростовской области, 222 - в Нижегородской области, 196 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 159 - в Иркутской области, 140 - в Саратовской области, 119 - в Свердловской области, 118 - в Красноярском крае, 115 - в Челябинской области, 109 - в Волгоградской области, по 105 - в Пермском крае, Краснодарском крае. 102 - в Ставропольском крае, 100 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 32 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 20 - в Воронежской области, 16 - в Ростовской области, по 15 умерших в Московской области, Самарской области. 13 - в Красноярском крае, по 12 летальных случаев в Нижегородской области, Свердловской области. 11 - в Краснодарском крае, 10 - в Алтайском крае, по девять - в Тверской области, Тульской области. По восемь - в Владимирской области, Архангельской области, Челябинской области, Иркутской области. По семь умерших в Ульяновской области, Пермском крае. Шесть - в Калининградской области, по пять умерших в Крыму, Чувашии, Саратовской области, Курской области, Ленинградской области, Волгоградской области, Ставропольском крае. По четыре - в Коми, Северной Осетии, Новосибирской области, Липецкой области, Смоленской области. По три - в Карелии, Башкирии, Вологодской области, Оренбургской области, Пензенской области, Курганской области, Белгородской области, Орловской области. По два летальных исхода в Марий Эл, Республике Алтай, Хакасии, Бурятии, Псковской области, Астраханской области, Кемеровской области, Омской области, Брянской области, Рязанской области, Тамбовской области, Мурманской области. По одному летальному случаю в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Ивановской области, Кировской области, Амурской области, Якутии, Севастополе.