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СНГ 17.04.2021 13:15

МИД Украины в ближайшее время решит вопрос о возвращении задержанного в Петербурге консула, обещает симметричный ответ

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время определится с симметричным ответом РФ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Безусловно, в ближайшее время министерство иностранных дел определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Он также отметил, что украинский дипломат Александр Сосонюк сейчас находится в украинском дипучреждении, и в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о возвращении его на родину.

Енин утверждает, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. "Наш дипломат абсолютно не мог никоим образом задержан. Более того, не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", - сказал он.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что Сосонюк, скорее всего, будет выслан из России.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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