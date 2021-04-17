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Регион 17.04.2021 14:39

Пашинян заявил о важности военно-политического союза с РФ для безопасности Армении

Система безопасности Армении основана на военно-политическом союзе с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Система безопасности Армении основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. Исходя из соображений безопасности, с Россией у нас есть армяно-российская совместная группировка войск и объединенная система ПВО в кавказском регионе", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Ринд в рамках рабочей поездки по Вайоцдзорской области республики в субботу.

По его словам, в рамках логики существующих армяно-российских соглашений в сфере безопасности "нападение на Армению означает нападение на Россию, и мы имеем единую систему безопасности".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]