Пашинян заявил о важности военно-политического союза с РФ для безопасности Армении

Система безопасности Армении основана на военно-политическом союзе с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Система безопасности Армении основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. Исходя из соображений безопасности, с Россией у нас есть армяно-российская совместная группировка войск и объединенная система ПВО в кавказском регионе", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Ринд в рамках рабочей поездки по Вайоцдзорской области республики в субботу.

По его словам, в рамках логики существующих армяно-российских соглашений в сфере безопасности "нападение на Армению означает нападение на Россию, и мы имеем единую систему безопасности".