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Дальнее зарубежье 17.04.2021 15:15

Новые случаи тромбоза после применения вакцины от AstraZeneca выявили во Франции

Медики во Франции со 2 по 8 апреля выявили еще девять случаев тромбоза у людей, недавно привившихся вакциной от COVID-19 от компании AstraZeneca, сообщают в субботу парижские СМИ.

Кроме того, по информации французского Национального агентства по безопасности лекарственных препаратов (ANSM), за этот промежуток времени также выявили два случая возникновения проблем со свертываемостью крови.

В общей сложности во Франции выявили 23 случая тромбоза (восемь из них - летальные), возможно, вызванных этой вакциной.

Всего в стране использовали около 2,7 млн доз препарата от AstraZeneca.

В странах ЕС и ряде других государств в последние недели не утихают споры насчет того, в каких масштабах следует применять данную вакцину с учетом возникающих крайне редко случаев тромбоза.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНА, ТРОМБОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]