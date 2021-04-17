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Здравоохранение 17.04.2021 15:31

Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал трагедией гибель 3 млн человек в мире от COVID-19 и призвал страны мира вместе бороться против пандемии.

"Наш мир достиг трагической отметки в 3 млн умерших от COVID-19. В память об этих людях нам следует продолжать добиваться того, чтобы все имели доступ к срочно требующимся вакцинам и медикаментам", - написал он в твиттере.

Ранее портал Worldometer и другие ресурсы, собирающие подобные данные, сообщили, что число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн.

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Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]