Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал трагедией гибель 3 млн человек в мире от COVID-19 и призвал страны мира вместе бороться против пандемии.

"Наш мир достиг трагической отметки в 3 млн умерших от COVID-19. В память об этих людях нам следует продолжать добиваться того, чтобы все имели доступ к срочно требующимся вакцинам и медикаментам", - написал он в твиттере.

Ранее портал Worldometer и другие ресурсы, собирающие подобные данные, сообщили, что число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн.