Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.04.2021 16:02

В Иране утверждают, что "диверсант из Натанзе" бежал из страны

Власти Ирана объявили в субботу, что вычислили человека, выполнившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе, сообщает Associated Press.

По информации иранской стороны, речь идет о 43-летнем иранце Резе Карими. Он бежал из страны и объявлен в международный розыск.

В Тегеране не поясняют, как именно ему удалось организовать саботаж, и действительно ли он действовал в координации с Израилем.

Ранее в апреле в результате диверсии в Натанзе, по сообщениям СМИ, произошел взрыв. При этом в Тегеране заверили, что быстро восстановили работу ядерного центра, а также - добились обогащения урана до уровня в 60%.

Предполагается, что за диверсией стоит Израиль, однако израильская сторона не комментирует эту версию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ДИВЕРСИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


Похожие новости


Байден расстроен обогащением урана до 60% в Иране, но рад продолжению переговоров в Вене В Вене в пятницу продолжатся консультации совместной комиссии по иранской ядерной сделке Иран меняет центрифуги на аварийном ядерном объекте на более современные и мощные - МИД Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе В Иране введены в строй новые центрифуги для обогащения урана Интересы США совпадают с интересами РФ и КНР в отношении иранской ядерной программы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]