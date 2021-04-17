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Транспорт и связь 17.04.2021 15:25

Президент Алиев функции борьбы с киберугрозами в Азербайджане возложил на СГБ и ГСССИБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах в области безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, для усиления безопасности критической информационной инфраструктуры и ее инфосистем, информационных и коммуникационных сетей и автоматизированных систем управления в Азербайджане, в отношении государственных органов, государственных юридических лиц, публичных юридических лиц, учрежденных президентом Азербайджана, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (кроме информационной инфраструктуры защищаемых лиц и охраняемых объектов), а также борьбы с киберугрозами возложены на Службу государственной безопасности (СГБ) совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана.

Кабмину Азербайджана поручено подготовить и представить президенту Азербайджана в трехмесячный срок проекты соответствующих нормативных правовых актов в целях правового регулирования в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры на основании предложений СГБ и ГСССИБ.

Текст указа опубликован в субботу на официальном сайте главы государства.



Х.Насирзаде


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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]