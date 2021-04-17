Президент Алиев функции борьбы с киберугрозами в Азербайджане возложил на СГБ и ГСССИБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах в области безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, для усиления безопасности критической информационной инфраструктуры и ее инфосистем, информационных и коммуникационных сетей и автоматизированных систем управления в Азербайджане, в отношении государственных органов, государственных юридических лиц, публичных юридических лиц, учрежденных президентом Азербайджана, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (кроме информационной инфраструктуры защищаемых лиц и охраняемых объектов), а также борьбы с киберугрозами возложены на Службу государственной безопасности (СГБ) совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана.

Кабмину Азербайджана поручено подготовить и представить президенту Азербайджана в трехмесячный срок проекты соответствующих нормативных правовых актов в целях правового регулирования в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры на основании предложений СГБ и ГСССИБ.

Текст указа опубликован в субботу на официальном сайте главы государства.







Х.Насирзаде