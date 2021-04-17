В Азербайджане зафиксировано 2148 случаев COVID-19, 30 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 298,522 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2163 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 107.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 262,48 тыс. человек (+2287 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 935 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 583 тестов на коронавирус (накануне 13 478 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 96,74 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде