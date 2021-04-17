В Азербайджане зафиксировано 2148 случаев COVID-19, 30 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 298,522 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2163 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 107.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 262,48 тыс. человек (+2287 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 935 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 583 тестов на коронавирус (накануне 13 478 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 96,74 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями
МИД Азербайджана выразило протест ЕС
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Участники заседания комиссии СВПД условились продолжать переговоры по ядерной сделке
Президент Алиев функции борьбы с киберугрозами в Азербайджане возложил на СГБ и ГСССИБ
Азербайджан в январе-феврале 2021г увеличил экспорт фруктов на 25%, сократил импорт - на 0,3%
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Законодательные изменения, на базе которых в Армении пройдут парламентские выборы, вступят в силу без подписи президента
В Иране утверждают, что "диверсант из Натанзе" бежал из страны
Новые случаи тромбоза после применения вакцины от AstraZeneca выявили во Франции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам