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СНГ 17.04.2021 17:45

Законодательные изменения, на базе которых в Армении пройдут парламентские выборы, вступят в силу без подписи президента

Президент Армении Армен Саркисян не подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Избирательный кодекс, на основе которых будут проведены внеочередные парламентские выборы 20 июня.

"Президент Армении не подписал, но и не отправил принятый парламентом закон в Конституционный суд", - сообщает пресс-служба президента.

Это означает, что закон вступит в силу автоматически.

Поправки в Избирательный кодекс были приняты парламентом 1 апреля. Они предусматривают отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.

За поправки проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Мой шаг". Представители оппозиционной фракции "Светлая Армения" в голосовании не приняли участия, депутаты оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бойкотировали заседание.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]