Законодательные изменения, на базе которых в Армении пройдут парламентские выборы, вступят в силу без подписи президента

Президент Армении Армен Саркисян не подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Избирательный кодекс, на основе которых будут проведены внеочередные парламентские выборы 20 июня.

"Президент Армении не подписал, но и не отправил принятый парламентом закон в Конституционный суд", - сообщает пресс-служба президента.

Это означает, что закон вступит в силу автоматически.

Поправки в Избирательный кодекс были приняты парламентом 1 апреля. Они предусматривают отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.

За поправки проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Мой шаг". Представители оппозиционной фракции "Светлая Армения" в голосовании не приняли участия, депутаты оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бойкотировали заседание.