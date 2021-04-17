Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2021 18:35

Росавиация создала штаб для контроля вывоза россиян из Турции

Оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ из Турции создан на площадке Росавиации, сообщило ведомство.

"Оперативный штаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину", - говорится в сообщении.

Текущая ситуация по вывозу россиян рассмотрена на заседании штаба в субботу.

"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - сообщили в Росавиации.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, "обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов".

Ранее Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в этой стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ВЫВОЗ


Похожие новости


Охлаждения в отношениях России и Турции нет - Песков Turkish Airlines вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы между РФ и Турцией Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу Россия с 15 апреля ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией Чавушоглу не видит политического подтекста в приостановке авиасообщения между Россией и Турцией Диалог Турции с РФ помог предотвратить региональные кризисы - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]