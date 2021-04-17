Росавиация создала штаб для контроля вывоза россиян из Турции

Оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ из Турции создан на площадке Росавиации, сообщило ведомство.
"Оперативный штаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину", - говорится в сообщении.
Текущая ситуация по вывозу россиян рассмотрена на заседании штаба в субботу.
"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - сообщили в Росавиации.
Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, "обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов".
Ранее Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в этой стране.
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