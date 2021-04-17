Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2021 20:51

США в случае необходимости готовы принять дополнительные меры против долговых обязательств РФ

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 г. американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 г. за рубежом Россия занимала только в евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САНКЦИИ, ОЦЕНКА, РФ


Похожие новости


США не хотят эскалации напряжённости с РФ, однако оставляют за собой право отвечать на санкции - госдеп Байден заявляет, что мог ввести более жёсткие санкции против РФ, но не стал Байден заявил о готовности ввести ещё санкции против РФ, если это потребуется В Белом доме считают оправданными введенные санкции против РФ, не хотят эскалации в отношениях Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2" Байден предупреждал Путина о намерении ввести санкции против РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]