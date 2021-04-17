США в случае необходимости готовы принять дополнительные меры против долговых обязательств РФ

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке.
Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.
15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.
Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.
До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 г. американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 г. за рубежом Россия занимала только в евро.
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