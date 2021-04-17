Украина высылает старшего дипломата посольства РФ

Старший дипломат посольства России в Киеве в ответ на инцидент с консулом Украины в Петербурге должен покинуть территорию Украины, сообщает МИД Украины.
"Старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в комментарии представителя МИД Украины.
В Киеве назвали задержание в Петербурге украинского дипломата неправомерным и считают, что такие действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Ранее в МИД Украины утверждали, что дипломат непричастен к получению секретной информации.
В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.
Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.
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