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СНГ 17.04.2021 19:42

Украина высылает старшего дипломата посольства РФ

Старший дипломат посольства России в Киеве в ответ на инцидент с консулом Украины в Петербурге должен покинуть территорию Украины, сообщает МИД Украины.

"Старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в комментарии представителя МИД Украины.

В Киеве назвали задержание в Петербурге украинского дипломата неправомерным и считают, что такие действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Ранее в МИД Украины утверждали, что дипломат непричастен к получению секретной информации.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]