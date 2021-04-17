Премьер Армении назвал Россию братской страной

Премьер Армении Никол Пашинян назвал крепкими и союзническими отношения с Россией.
"Армяно-российская дружба, партнерство крепки, как всегда были, и будут крепкими. Россия - наш союзник, наша братская страна. Россия выполнила перед Арменией все союзнические обязательства (во время войны в Карабахе - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Заритап в рамках рабочей поездки по Вайоцдзорской области Армении в субботу.
При этом он отметил, что надо зафиксировать, что Россия - не враг Азербайджана.
Пашинян также заявил, что размещение российских миротворцев "увеличивает гарантии безопасности для Карабаха".
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