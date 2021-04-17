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СНГ 17.04.2021 22:45

Премьер Армении назвал Россию братской страной

Премьер Армении Никол Пашинян назвал крепкими и союзническими отношения с Россией.

"Армяно-российская дружба, партнерство крепки, как всегда были, и будут крепкими. Россия - наш союзник, наша братская страна. Россия выполнила перед Арменией все союзнические обязательства (во время войны в Карабахе - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Заритап в рамках рабочей поездки по Вайоцдзорской области Армении в субботу.

При этом он отметил, что надо зафиксировать, что Россия - не враг Азербайджана.

Пашинян также заявил, что размещение российских миротворцев "увеличивает гарантии безопасности для Карабаха".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]