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ТЭК 17.04.2021 20:23

Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому

Иранская сторона готова начать работу над общим документом, в котором будет расписано, каким образом Тегеран и Вашингтон могут вернуться к соблюдению условий соглашения по атому, заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Подготовку общего текста можно начинать. Иранская сторона представила свой собственный документ по ядерной проблеме и по тому, как следует отменять санкции (санкции США - ИФ)", - приводит его слова агентство Bloomberg. Именно Арагчи - главный переговорщик по данной теме с международными посредниками в Вене.

Он подчеркнул, что у сторон все еще есть серьезные разногласия. При этом, по словам дипломата, участники переговорного процесса в Вене "достигли нового понимания" сложившейся ситуации.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция. Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). Также в Вене работает делегация США, однако прямых контактов с иранскими коллегами она не проводит.

Цель переговоров - определить, как США и Иран могут вернуться в соглашение по атому, выполнять которое они перестали во время президентства Дональда Трампа.

США заявляли, что вернутся в соглашение, как только это сделает Иран. В Тегеране же настаивают, что сначала Вашингтон должен отменить санкции, а уже потом иранская сторона вернется в соглашение.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]