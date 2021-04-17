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Социум 17.04.2021 21:21

В Великобритании похоронили супруга Елизаветы II

Церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа, состоялась в субботу в Виндзоре.

Из-за ограничений, вызванных COVID-19, на похороны были допущены лишь 30 человек: членов королевской семьи. Кроме того, сам принц в свое время просил, чтобы его похоронили без излишней помпы.

Гроб с телом принца вынесли из часовни Виндзорского замка. Его установили на Land Rover, дизайн которого Филипп сам помогал проектировать несколько лет назад, причём зная, что именно эту машину используют на его похоронах.

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого был принц Филипп в течение 42 лет, направилась в сторону часовни Святого Георгия. За гробом шли члены королевской семьи, в том числе сын усопшего - наследный принц Чарльз и его дети (внуки Филиппа): принцы Уильям и Гарри.

Елизавета II и ещё несколько человек все это время оставались в часовне. После того, как в часовню внесли гроб, там состоялась церковная служба.

Британские СМИ отметили, что после похорон принцы Уильям и Гарри вместе покинули часовню. Этому придают особое значение после недавнего интервью в США, в котором Гарри раскритиковал отношение королевской семьи к его супруге. Считалось, что после этого братья не общались друг с другом.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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