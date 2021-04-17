Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

"Поставить задачу устранить президента... Не может никто дать задачу, кроме высшего политического руководства. Только они", - сказал Лукашенко. Видеофрагмент распространил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявил, что к организации покушения на него и его детей причастны американские спецслужбы. "Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", - рассказал Лукашенко.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что в ближайшее время примет одно из самых принципиальных решений за время своего президентства.

Решение будет принято в связи с неудавшейся попыткой мятежа, говорится в сообщении госагентства БелТА. "Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - заявил Лукашенко.