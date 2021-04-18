В МИД РФ предупреждают Прагу о последствиях в связи с высылкой 18 дипломатов

В Москве назвали "фокусами" решение Чехии выслать 18 российских дипломатов, предупредили о последствиях.
"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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