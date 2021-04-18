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Дальнее зарубежье 18.04.2021 00:04

В МИД РФ предупреждают Прагу о последствиях в связи с высылкой 18 дипломатов

В Москве назвали "фокусами" решение Чехии выслать 18 российских дипломатов, предупредили о последствиях.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЧЕХИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]