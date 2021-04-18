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Дальнее зарубежье 18.04.2021 09:06

Макрон заявил, что во взаимоотношениях с Россией "необходимо определить красные линии"

Международное сообщество должно "определить четкие красные линии с Россией", заявил президент Франции Эманнуэль Макрон в интервью телеканалу "SBS" в субботу вечером.

"Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон.

Он заявил, что международное сообщество придерживается того, что он назвал "наивным подходом".

"Это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, РОССИЯ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]