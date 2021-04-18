Еще два российских больших десантных корабля вошли в Черное море

Еще два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России - "Калининград" и "Королев" в субботу, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии их прохождения через пролив.
По их данным, боевые корабли, входящие в состав Балтийского флота, направляются в Севастополь.
Ранее в субботу, пройдя Босфор, в Черное море зашли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога".
В субботу Черноморский флот РФ сообщил, что 15 кораблей Каспийской флотилии перебазированы в Черное море на учения.
"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошёл под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашёл в Чёрное море", - говорится в сообщении флота.
Военные сообщили, что накануне отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморского флота, пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.
"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - говорится в сообщении флота.
Ранее в субботу Южный военный округ сообщил, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря.
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