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Здравоохранение 18.04.2021 11:26

В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил министр здравоохранения

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 10 282 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 6 523 человека, умерло 250 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 274 человека; летальных случаев - 250; выздоровело - 6 523 человека", - написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 946 510 человек, 39 786 пациентов скончалось, 1 482 079 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За сутки 17 апреля 2021 года на Украине привито 3 333 человека, 449 194 человека привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]